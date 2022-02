Angriff am Hauptbahnhof: Mann schwebt in Lebensgefahr Stand: 20.02.2022 14:45 Uhr Ein Obdachloser ist in Hannover lebensbedrohlich verletzt aufgefunden worden. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung und sucht Zeugen.

Nach Angaben einer Polizeisprecherin soll dem 31-Jährigen am Freitag im Bereich des Hauptbahnhofs Hannover eine unbekannte Person mutmaßlich mit einem Werkzeug auf den Kopf geschlagen haben. Ein Zeuge traf den nur bedingt ansprechbaren Mann gegen 17 Uhr blutüberströmt in einer Obdachlosenunterkunft an. Der 31-Jährige wurde daraufhin von Rettungskräften versorgt und mit einer lebensbedrohlichen Kopfverletzung in ein Krankenhaus eingeliefert.

Videos 3 Min Nachtcafé für Obdachlose: Ein Platz zum Aufwärmen Das Nachtcafé in Hannover bietet den Wohnungslosen mehr Schutz - gegen die Kälte aber auch vor Gewalttaten. (16.11.2021) 3 Min

Opfer noch nicht vernehmungsfähig

Krankenhausmitarbeiter hätten später die Polizei alarmiert, so die Sprecherin. Nach ersten Erkenntnissen habe der Mann im Ausgangsbereich des Hauptbahnhofs in Richtung des Zentralen Omnibusbahnhofs mutmaßlich eine körperliche Auseinandersetzung gehabt, hieß es. Am Sonntag war er noch nicht vernehmungsfähig.

Polizei sucht Zeugen

Der Verletzte trug nach Polizeiangaben zum Zeitpunkt seines Auffindens ein graues Everlast-Basecap, eine schwarze Softshelljacke mit der Aufschrift "Maverick Grand Canyon", eine blaue Jeans und braune Schuhe. Neben einer Bauchtasche hatte er auch eine schwarze Umhängetasche von Adidas dabei. Zeugenhinweise nimmt der Kriminaldauerdienst Hannover unter der Telefonnummer (0511) 109 55 55 entgegen.

