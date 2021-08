Angeklagter gesteht: 34-Jährigen von Bahnsteigkante gestoßen

Stand: 10.08.2021 14:33 Uhr

Am Bahnhof in Neustadt am Rübenberge soll ein Mann einen anderen auf die Gleise geschubst haben. Vor dem Landgericht Hannover hat am Dienstag der Prozess begonnen - mit einem teilweisen Geständnis.