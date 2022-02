Angeklagter Trickbetrüger: Gefallen für Bekannten? Stand: 23.02.2022 09:53 Uhr Ein mutmaßlicher Trickbetrüger hat vor dem Landgericht Hildesheim gestanden, Geld von einer Seniorin abgeholt zu haben. Er sagte aus, dass er einem Bekannten einen Gefallen tun wollte.

Der Angeklagte muss sich seit Dienstag vor Gericht verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm banden- und gewerbsmäßigen Betrug vor. Laut Anklage soll einer seiner Komplizen einer älteren Dame aus Hildesheim am Telefon von Diebstählen in der Nachbarschaft erzählt haben, in die auch die Sparkasse involviert sei. Ihr Erspartes sei daher nicht mehr sicher. Die Frau deponierte daraufhin Scheine und Münzen im Wert von 55.000 Euro in ihrer Mülltonne. Der Angeklagte soll die Tüte abgeholt haben.

Wie viel weiß Angeklagter wirklich?

Für den Gefallen habe er 2.000 Euro bekommen, ließ der Angeklagte über seinen Verteidiger verlesen. Er habe die Tüte bei einer Person abgeliefert, die er nicht kannte. Im weiteren Prozess wird es darum gehen, wie viel er wirklich über die Tat und die anderen Beteiligten wusste, wie der Gerichtssprecher weiter sagte.

Vom erbeuteten Geld keine Spur

Als die Betrüger sich damals erneut bei der Frau meldeten und sie aufforderten, Goldbarren zu kaufen, wurde sie misstrauisch und alarmierte die Polizei. Gemeinsam mit den Ermittlern stellte sie den Betrügern eine Falle. Sie deponierte Backsteine statt Goldbarren. Der Angeklagte wurde dabei festgenommen. Das Geld ist bis heute verschwunden.

