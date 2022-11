Stand: 10.11.2022 13:13 Uhr Angebliche Flohmarkthändler bestehlen Seniorin in Hildesheim

Zwei Männer, die sich als Flohmarkthändler ausgaben, haben am Mittwoch eine ältere Frau in Hildesheim beklaut. Dabei stahlen sie einen dreistelligen Geldbetrag und Schmuck, so die Polizei. Die Frau hatte die Männer selbst durch ihr Haus geführt auf der Suche nach Flohmarktartikeln. Später verließen sie das Haus mit dem Hinweis, noch einmal wiederzukommen. Erst danach fiel der Frau auf, dass sie beklaut worden war. Beide Täter sind circa 30 Jahre alt, schlank, sie trugen Mützen und FFP2-Masken. Laut Polizei sprachen sie akzentfrei hochdeutsch. Zeugen, die Angaben zu den Männern oder einem Tatfahrzeug machen können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer (05121) 93 91 15 bei der Polizei Hildesheim zu melden.

