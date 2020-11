Stand: 20.11.2020 18:30 Uhr Andretta will Sicherheitslage im Landtag überprüfen lassen

Nach der Belästigung von Politikern im Bundestag durch Besucher sollen die Sicherheitsvorkehrungen im Niedersächsischen Landtag überprüft werden. Das sagte Landtagspräsidentin Gabriele Andretta (SPD) der "Nordwest-Zeitung" (Sonnabend). Ziel sei die größtmögliche Sicherheit für die Abgeordneten, alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie Medienschaffende mit der so wichtigen Offenheit des Landtages in Einklang zu halten. Bislang habe sich das Sicherheitskonzept des Landtages bewährt. "Dennoch werde ich die Geschehnisse im Bundestag zum Anlass nehmen, die Sicherheitsvorkehrungen überprüfen zu lassen und gegebenenfalls zu ändern", so Andretta im Interview. Am Rande der Debatte über das neue Infektionsschutzgesetz waren am Mittwoch auf den Fluren der Bundestagsgebäude in Berlin Abgeordnete von Besuchern belästigt, gefilmt und beleidigt worden.

Jederzeit zum Nachhören 10 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 17:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1. 10 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 20.11.2020 | 17:00 Uhr