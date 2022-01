Stand: 09.01.2022 13:27 Uhr Anders überlegt? Mann zieht Notbremse im Zug und steigt aus

Die Bundespolizei Hannover ermittelt gegen einen 35-jährigen Mann, der ohne triftigen Grund in einem Zug der Westfalenbahn die Notbremse gezogen hat. Laut den Beamten war der Zug am Sonnabend gerade in Hannover losgefahren, als der Mann ihn stoppte, die Notentriegelung der Tür betätigte und ausstieg. Die Bundespolizei konnte ihn anhand der Videoüberwachung identifizieren. Der 35-Jährige war bereits im vergangenen Mai durch das gleiche Verhalten auffällig geworden, wie die Beamten mitteilten. Zudem ist er demnach unter anderem wegen zahlreicher Eigentumsdelikte, Körperverletzung sowie Verstoßes gegen das Waffen- und Betäubungsmittelgesetz bekannt. Jetzt läuft gegen ihn ein weiteres Ermittlungsverfahren wegen des Missbrauchs von Notrufen und der Beeinträchtigung von Unfallverhütungs- und Nothilfemitteln.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 09.01.2022 | 13:00 Uhr