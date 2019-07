Stand: 17.07.2019 08:11 Uhr

An der Spitze: Von der Leyen wird neue EU-Chefin

Das EU-Parlament hat Ursula von der Leyen (CDU) am Dienstagabend mit der nötigen absoluten Mehrheit von 383 Stimmen zur Präsidentin der EU-Kommission gewählt. 327 Abgeordnete stimmten gegen sie - 22 enthielten sich. Damit ist das Amt nach mehr als 50 Jahren erstmals wieder in deutscher Hand: Vorerst letzter deutscher Präsident der damals ersten Kommission der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft (EWG), einem Vorläufer der Europäischen Union, war Walter Hallstein (CDU) von 1958 bis 1967. Am 1. November kann von der Leyen, die in Ilten bei Hannover aufgewachsen ist, nun die Nachfolge des Luxemburgers Jean-Claude Juncker antreten.

EU: Ursula von der Leyen an die Spitze gewählt NDR//Aktuell - 16.07.2019 21:45 Uhr Mit 383 Ja-Stimmen ist Ursula von der Leyen an die Spitze der EU-Kommission gewählt worden. Mit einer 30 minütigen Bewerbungsrede vor dem EU-Parlament hatte sie am Vormittag für sich geworben.







Merkel: "Neue Partnerin in Brüssel"

"Ich fühle mich so geehrt", sagte von der Leyen in einer ersten Reaktion. "Das waren definitiv die intensivsten zwei Wochen meines politischen Lebens." Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) sagte: "Auch wenn ich heute eine langjährige Ministerin verliere, gewinne ich eine neue Partnerin in Brüssel." Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) begrüßte das Wahlergebnis. "Erstmals in ihrer Geschichte wird die EU-Kommission künftig von einer Frau und zudem von einer Niedersächsin geführt", sagte Weil am Dienstag. "Bei der Bewältigung der großen Aufgaben wünsche ich Ursula von der Leyen viel Erfolg."

Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) sagte: "Das ist wirklich eine großartige Nachricht, auch wenn es ein knappes Ergebnis ist. Zum ersten Mal eine deutsche Kommissionspräsidentin, das ist etwas, was wirklich für uns und unser Land sehr positiv ist."

Kritik kam von Sven Giegold (Grüne). "Sie hat es gerade so geschafft und nur mit der Unterstützung der Anti-Europäer." Die 16 SPD-Abgeordneten stimmten laut Jens Geier, Vorsitzender der SPD-Gruppe im EU-Parlament, wie angekündigt gegen von der Leyen.

Niedersachsens evangelischer Landesbischof Ralf Meister zeigte sich erfreut über die Wahl. Mit von der Leyen sei eine "in Niedersachsen und der evangelischen Kirche verwurzelte Frau in politisch unruhigen Zeiten für dieses äußerst herausfordernde Gremium verantwortlich".

Niedersachsen-Metall-Hauptgeschäftsführer Volker Schmidt hält die Wahl für einen Glücksfall. "Wir haben allen Anlass stolz zu sein, dass eine Niedersächsin aus unserer Mitte neue Kommissionspräsidentin der EU geworden ist." Von der Leyen kenne die Belange der Wirtschaft im Nordwesten aus erster Hand.

Bewerbungsrede auf drei Sprachen

Am Vormittag hatte die bisherige Bundesverteidigungsministerin ihre Bewerbungsrede vor dem EU-Parlament gehalten - nacheinander auf Französisch, Englisch und Deutsch. Sie kündigte darin an, die Einheit Europas gegen Versuche der Spaltung zu verteidigen und globale Herausforderungen zu meistern. Außerdem wolle sie Europa bis 2050 zum ersten klimaneutralen Kontinent der Welt machen. Das bisherige EU-Etappenziel einer Reduzierung der Treibhausgase um 40 Prozent bis 2030 bezeichnete sie als nicht ausreichend. Sie stellte eine Verringerung "um 50 Prozent, wenn nicht 55 Prozent" in Aussicht.

Rücktritt als Verteidigungsministerin angekündigt

Von der Leyen hatte bereits am Montag angekündigt, als Bundesverteidigungsministerin zurückzutreten. Am Mittwoch werde sie ihr Amt zur Verfügung stellen, erklärte die CDU-Politikerin in einem Schreiben an die Angehörigen der Bundeswehr. Bundeskanzlerin Angela Merkel war es, die von der Leyen im Jahr 2005 als Ministerin nach Berlin holte. Ihr Ressort: Familie, Senioren, Frauen und Jugend - so ähnlich wie zuvor in Niedersachsen unter Ministerpräsident Christian Wulff (CDU). Dort hieß es Soziales, Frauen, Familie und Gesundheit. Nach vier Jahren im Kabinett Merkel I folgte dann der Wechsel und von der Leyen wurde erst Ministerin für Arbeit und Soziales und dann 2013 Bundesverteidigungsministerin. Zwischenzeitlich wurde sie gar als Nachfolgerin ihrer politischen Ziehmutter Merkel gehandelt, doch diese Zeiten sind passé.

Spätstarterin startet durch

Vor zwei Wochen dann - etwas überraschend - der Vorschlag von Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron, sie zur Kommissionspräsidentin zu wählen. Es ist die Krönung einer politischen Karriere, die recht spät begann. Bis 2004 saß von der Leyen noch im Rat der Stadt Sehnde (Region Hannover). Aus ihrem Privatleben bekannt: Sie ist Ärztin, verheiratet, hat sieben Kinder und ist die Tochter des früheren niedersächsischen Ministerpräsidenten Ernst Albrecht (CDU).

"Gorch Fock" und die Berateraffäre

Von der Leyen wird der Wechsel nicht ungelegen kommen. Der Gegenwind für sie im Verteidigungsministerium war zuletzt schärfer geworden - vor allem wegen der horrenden Kosten bei der Sanierung des Segelschulschiffes "Gorch Fock". Dazu immer neue Meldungen über Mängel bei der Ausrüstung der Streitkräfte und nicht zuletzt eine Berateraffäre, bei der es um die mögliche Vergabe millionenschwerer Aufträge unter Umgehung des Vergaberechts geht. Es ist ein Abgang durch den Vordereingang für die ehrgeizige Politikerin. Und: eine Rückkehr zu ihren Wurzeln. Ursula von der Leyen wurde 1958 in Brüssel geboren - genau in dem Jahr, in dem Hallstein zum Kommissionpräsidenten gewählt wurde.

