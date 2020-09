Stand: 14.09.2020 14:35 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

An der MHH startet 2021 Studiengang für Hebammen

Das neue Hebammen-Studium an der Medizinischen Hochschule Hannover (MHH) startet zum Wintersemester im kommenden Jahr. Das hat das niedersächsische Wissenschaftsministerium mitgeteilt, wie NDR 1 Niedersachsen berichtet. Ziel sei es, niedersachsenweit rund 140 zusätzliche Plätze an vier Standorten zu schaffen. Neben Hannover wird der Studiengang in Oldenburg, Göttingen und Osnabrück angeboten. Das Hebammen-Studium dauert sieben Semester endet mit einem Bachelor-Abschluss und der staatlichen Anerkennung als Hebamme.

Jederzeit zum Nachhören 10 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in den Regional-Nachrichten bei NDR 1 Niedersachsen. Hier ist der Mitschnitt der 17.00-Uhr-Sendung. 10 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 14.09.2020 | 13:30 Uhr