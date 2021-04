Stand: 08.10.2019 10:08 Uhr Amtsgericht Hannover: Streit um Tierarztkosten

Vor dem Amtsgericht geht es am Dienstag um Tierarztkosten für zwei Chinchillas. Laut Gericht war die Besitzerin mit den Nagern vor einem halben Jahr in der Tierärztlichen Hochschule Hannover (TiHo). Die Tiere hätten Zahnprobleme und andere Beschwerden. Dadurch seien Arztkosten von knapp 600 Euro angefallen. Die Frau bezahlte nur einen Teil davon. Sie glaubt, ihre Tiere seien falsch behandelt worden und deshalb verstorben. Die TiHo will mit der Klage nun erreichen, dass die Frau die vollen Kosten trägt.

08.10.2019