Amtsgericht Celle: Mann erschießt Frau und dann sich selbst Stand: 03.06.2021 12:05 Uhr Auf dem Gelände des Amtsgerichts Celle sind am Vormittag Schüsse gefallen. Ersten Erkenntnissen zufolge tötete ein Mann eine Frau. Anschließend soll er sich selbst gerichtet haben.

Eine Polizeisprecherin bestätigte die tödlichen Schüsse gegenüber der Deutschen Presse-Agentur. Die Polizei hat den Tatort weiträumig abgesperrt. Vor dem Gebäude stehen zahlreiche Einsatz- und Notarztfahrzeuge.

Tatumstände und Beziehung unklar

Die Hintergründe der Tat würden jetzt ermittelt, so die Sprecherin. Sie konnte zunächst nicht sagen, ob es eine Beziehung zwischen Täter und Opfer gab. Auch sei nicht geklärt, ob die Schüsse mit einem Termin in dem Gericht in Zusammenhang stünden.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 03.06.2021 | 12:00 Uhr