"Ampelmord" in Sarstedt: Polizei sucht Verdächtigen mit Foto Stand: 22.01.2025 14:03 Uhr Im Zusammenhang mit den im Jahr 2012 begangenen "Ampelmord" in Sarstedt (Landkreis Hildesheim) sucht die Polizei einen Verdächtigen. Der Mann soll Mittäter des bereits vor Jahren verurteilten Mörders sein.

Mit einem Foto sucht die Polizei nach einem Mann, der 2012 den damals 35-jährigen Syrer Abdulkader Danko in Sarstedt erschossen haben soll. Der gesuchte Walid Omairat soll zusammen mit einem anderen Mann auf den Syrer gezielt haben, während das Opfer mit seinem Auto an einer Ampel stand. Der weitere Tatverdächtige war 2012 zu lebenslanger Haft verurteiltworden. Von Omairat fehlte nach Angaben der Polizei seitdem jede Spur. Die Beamten gehen davon aus, dass er sich zwischenzeitlich im Libanon aufhielt. Der Fall ist am Mittwoch Thema in der Fernsehsendung "Aktenzeichen XY... ungelöst" im ZDF. Hinweise zum Aufenthaltsort des Mannes nimmt die Zentrale Kriminalinspektion der Polizeidirektion Göttingen unter der Telefonnummer (0800) 192 01 92 oder per E-Mail an hinweisaufnahme-ampelmord@polizei.niedersachsen.de entgegen.

Der "Ampelmord" - ein bundesweit bekannter Fall

Der Fall wurde als "Ampelmord" bundesweit bekannt. Am Neujahrsabend des Jahres 2012 hielt das 35-jährige Opfer mit seinem Auto an einer roten Ampel in in der Giesener Straße in Sarstedt, als der Mann mit gezielten Schüssen durch das Seitenfenster getötet wurde. Die Staatsanwaltschaft ermittelte, das Landgericht Hildesheim verurteilte im selben Jahr einen 38-jährigen Mitbeschuldigten wegen Mordes zu lebenslanger Haft. Motiv für die Tat war laut Staatsanwaltschaft ein Konflikt um die Familienehre. Im Rahmen des Prozesses hatten mehrere Zeugen Falschaussagen geleistet, bei der Urteilsverkündung sorgten Angehörige des Mannes für tumultartige Szenen.