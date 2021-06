Stand: 02.06.2020 19:45 Uhr Amazon stockt auf: Neues Verteilzentrum in Sehnde

Bald sind es wohl acht: Online-Gigant Amazon will ein neues Verteilzentrum in Sehnde (Region Hannover) aufbauen. Die Pläne zu dem Standort bestätigte das Unternehmen am Dienstag anlässlich eines Besuchs von Niedersachsens Wirtschaftsminister Bernd Althusmann (CDU) im Logistikzentrum in Winsen an der Luhe (Landkreis Harburg). Durch das neue Verteilzentrum in Sehnde auf knapp 10.000 Quadratmetern sollen rund 80 Arbeitsplätze entstehen. Eröffnet wird voraussichtlich im Herbst 2020. Derzeit gibt es im Land das Logistikzentrum in Winsen, ein Sortierzentrum in Garbsen (Region Hannover) und zwei kleinere sogenannte Verteilzentren. Außer in Sehnde sollen weitere Verteilzentren in Jever (Friesland), Northeim und Emden entstehen.

