Stand: 06.02.2025 15:49 Uhr Am Dienstag Streik bei der Üstra in Hannover geplant

In Hannover und der Region Hannover werden am Dienstag alle Bus- und Stadtbahnlinien der Üstra bestreikt. Aufgerufen zum Streik hat die Gewerkschaft ver.di. Von 3 Uhr früh bis Betriebsschluss sollen Busse und Bahnen in den Depots bleiben. Die Üstra rät ihren Fahrgästen, auf andere Verkehrsmittel auszuweichen. Nicht vom Streik betroffen sind die Busse des Unternehmens Regiobus. Denn Üstra und Regiobus bilden zwar seit dem 1. Januar einen Gemeinschaftsbetrieb, haben aber noch unterschiedliche Tarifverträge. Ebenfalls nicht bestreikt werden die S- und Regionalbahnen sowie das On-Demand-Angebot "Sprinti". Die Gewerkschaft ver.di fordert acht Prozent mehr Lohn, mindestens aber 350 Euro und höhere Gehälter für Auszubildende. Am Dienstag soll es außerdem einen Demonstrationszug zur Gewerkschaftszentrale geben.

