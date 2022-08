Stand: 30.08.2022 09:35 Uhr Altwarmbüchen: Auto erfasst Fußgänger - Mann schwer verletzt

Ein Fußgänger ist am Montag beim Überqueren einer Straße in Altwarmbüchen (Region Hannover) von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Der 39-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht. Laut Polizei hatte der Mann hinter einem stehenden Linienbus die Straße betreten und wurde darauf von dem Wagen eines 19-Jährigen erfasst. Die Polizei sucht Zeugen zum Unfallgeschehen. Hinweise werden unter der Telefonnummer (0511) 10 91 888 entgegen genommen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 30.08.2022 | 13:30 Uhr