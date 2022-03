Stand: 22.03.2022 10:54 Uhr Altlasten im Boden: Fast 100.000 Verdachtsorte in Niedersachsen

Gefährlicher Müll, Munitionsreste und Bohrschlamm: In Niedersachsen gibt es Tausende Standorte, an denen Altlasten liegen oder vermutet werden. Die meisten von ihnen müssen noch überprüft werden.

Überall in Niedersachsen gibt es diese Stellen, allerdings mit großen regionalen Unterschieden. Das zeigen Daten, die das zuständige Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie (LBEG) in Hannover ausgewertet hat. Demnach gibt es in Südniedersachsen nahezu keine Verdachtsflächen für Schlammgruben - dafür hat die Region viele Rüstungsaltlasten. Genauso wie die Lüneburger Heide und die Landkreise Cuxhaven und Wilhelmshaven. Einzig rund um die Stadt Friesoythe (Landkreis Cloppenburg) gibt es laut LBEG kaum belastete Stellen.

VIDEO: Dethlinger Teich: Vorbereitungen zur Bergung der Granaten (4 Min)

Altlastensanierung dauert oft Jahrzehnte

Etwa 6.800 Standorte in Niedersachsen gelten den Angaben zufolge mittlerweile als unbedenklich, hier wurden Altlasten entfernt oder der Boden saniert. Das dauert allerdings teils Jahrzehnte. An rund 4.000 weiteren Standorten in Niedersachsen sind Altlasten bestätigt, an 318 laufen aktuell Sanierungsarbeiten. Hinzu kommen über 10.500 Verdachtsorte mit Altablagerungen - etwa ehemalige Mülldeponien. Schlammgruben aus der Öl- und Gasförderung machen 500 Orte aus, weitere 181 müssen auf Rüstungsaltlasten untersucht werden. Insgesamt sind in Niedersachsen 100.000 Verdachtsorte gelistet. Darunter fallen laut LBEG aber auch Flächen, die mittlerweile als ungefährlich eingestuft werden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 22.03.2022 | 12:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Umweltschutz