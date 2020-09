Stand: 19.09.2020 16:04 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Althusmann: "Nicht auf Umfragewerten ausruhen"

Auf dem Niedersachsentag der Jungen Union in Hildesheim hat Wirtschaftsminister Bernd Althusmann (CDU) seine Partei davor gewarnt, sich auf den hohen Umfragewerten in der Corona-Krise auszuruhen. Die CDU müsse Antworten zur Lösung der Zukunftsfragen in Niedersachsen vorlegen, sagte der Minister vor den rund 180 Delegierten. Als Themen nannte er unter anderem Mobilität, Landwirtschaft und Tierschutz sowie Automobilindustrie und Pflege. Es müsse das Ziel sein, das Vertrauen der Menschen im Land zu gewinnen.

Althusmann warnt vor Rot-Grün

Zudem warnte Althusmann vor einer Rückkehr zu einer rot-grünen Landesregierung bei der Landtagswahl 2022. Dies würde einen Rückschritt für Niedersachsen bedeuten. Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) hatte vor Kurzem gesagt, dass seine Präferenz im Falle eines Sieges bei der Landtagswahl in zwei Jahren eine Koalition von SPD und Grünen sei. Die jetzige Große Koalition in Niedersachsen sei weder das politische Ziel der SPD noch der CDU gewesen, so Weil.

Auch Merz und Laschet zu Gast

Auf dem Niedersachsentag sprachen auch Ex-Unionsfraktionschef Friedrich Merz und Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet. Beide streben ebenso wie der frühere Bundesumweltminister Norbert Röttgen den CDU-Vorsitz an. Die Entscheidung darüber soll am 4. Dezember auf dem CDU-Bundesparteitag in Stuttgart fallen.

