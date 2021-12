Stand: 26.12.2021 13:40 Uhr Althusmann: Nahverkehr benötigt weitere Hilfsgelder

Nahverkehrsbetriebe benötigen nach Ansicht von Niedersachsens Wirtschaftsminister Bernd Althusmann (CDU) weitere Hilfsgelder in der Corona-Krise. Damit könne den Unternehmen kurzfristig geholfen werden, so der Minister. Viele Anbieter im Nahverkehr verzeichnen seit Beginn der Pandemie einen Rückgang der Fahrgastzahlen. Althusmann geht davon aus, dass sich die Wirtschaft in Deutschland nicht so schnell erholen wird, wie vor kurzem noch gedacht.

