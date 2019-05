Stand: 28.05.2019 15:14 Uhr

Althusmann: CDU muss im Netz besser kommunizieren

Der CDU-Landesvorsitzende Bernd Althusmann hat von seiner Partei eine bessere Kommunikation in den sozialen Netzwerken im Internet gefordert. "Wir müssen realisieren, dass junge Menschen in diesem Bereich sehr viel stärker kommunizieren und miteinander ins Gespräch kommen wollen", sagte Althusmann. Von daher sei es wichtig, schneller und auf Augenhöhe zu kommunizieren. Was das konkret heißt, konnte ein Sprecher der Landes-CDU auf Anfrage von NDR.de zunächst nicht sagen.

Klare Absage an Verbote oder Regulierung

Althusmann sprach sich zudem ausdrücklich gegen Verbote oder eine strengere Regulierung im Internet aus. "Wir sollten mit Angriffen zielorientiert und sachlich umgehen", sagte er. Die Kommunikation in den Netzwerken sollte allerdings von gegenseitigem Respekt getragen werden - unter Anerkennung unterschiedlicher Standpunkte gerade auch der jungen Generation. Dabei müssten die ohnehin bestehenden Regeln gelten. Es gelte, Fake News zu vermeiden und die politischen Mitbewerber nicht zu verunglimpfen oder gar zu beleidigen.

Althusmann nimmt Kramp-Karrenbauer in Schutz

Der niedersächsische Wirtschaftsminister reagierte mit seinen Forderungen auf eine Debatte um Aussagen der CDU-Bundesvorsitzenden Annegret Kramp-Karrenbauer. Sie hatte nach der Europawahl Regeln für Meinungsmache im Internet in Wahlkampfzeiten angeregt und dafür viel Kritik kassiert. Zuvor waren die Christdemokraten im Netz von Bloggern attackiert worden. Interpretationen, Kramp-Karrenbauer fordere eine Regulierung des Internets, halte er für völlig überzogen, sagte Althusmann. Sie habe nur die Frage gestellt, wie künftig mit solchen Angriffen umzugehen sei.

