Stand: 31.01.2024 16:19 Uhr Altes Gemeindehaus in Laatzen brennt nieder

Im Laatzener Ortsteil Grasdorf ist am Mittwochnachmittag das alte Gemeindehaus der Kirchengemeinde St. Marien in Brand geraten. Das leerstehende Gebäude stand bereits voll in Flammen, als die ersten Löschfahrzeuge der Freiwilligen Feuerwehr Laatzen eintrafen. Die Einsatzkräfte versuchten, ein Übergreifen des Feuers auf nebenstehende Wohngebäude zu verhindern. Ob dies gelungen ist, war am Nachmittag noch unklar. Die Feuerwehr ist mit mehreren Löschzügen vor Ort, um den Brand im Ortskern, nur wenige Meter vom neuen Gemeindezentrum und der Kirche St. Marien entfernt, unter Kontrolle zu bringen.

