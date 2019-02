Stand: 07.02.2019 21:07 Uhr

Godehardistift in Hannover: Abriss statt Sanierung von Antje Schmidt

Karl-Heinz Maslo schüttelt beim Gespräch immer wieder den Kopf. Dass man mit alten Menschen so umgeht, kann er nicht begreifen. Seit drei Jahren wohnt seine 97-jährige Mutter im Seniorenheim Godehardistift in Hannover-Linden. Anfangs hat sie sich schwer getan, berichtet er, wollte wieder nach Hause. Doch dann geschah ein kleines Wunder. Seine Mutter hat sich beim Essen mit einer Mitbewohnerin angefreundet. Seither sind die beiden Damen unzertrennlich. Sie spielen "Mensch ärgere Dich nicht" zusammen, gehen zum Singkreis oder halten ein gemeinsames Nickerchen. "Dann liegt die Freundin im Bett und meine Mutter sitzt im Sessel und döst vor sich hin", berichtet Karl-Heinz Maslo, der sich über diese Zweisamkeit sehr freut.

Wirbel um Schließung eines Seniorenheims Hallo Niedersachsen - 07.02.2019 19:30 Uhr Das Godehardistift in Hannover-Linden soll abgerissen werden. Angeblich sei eine Sanierung unrentabel. Senioren, Altenpfleger und der Stadtteilbürgermeister bezweifeln das.







Betreiber: Godehardistift muss abgerissen werden

Umso schlimmer traf ihn der Brief, der ihm Mitte Januar kam. Darin steht, dass das Altenheim im ehemaligen Arbeiterviertel Hannovers bis Ende des Jahres schließt und dass er für seine Mutter einen neuen Platz finden muss. Das Godehardistift, so sagt der Betreiber, sei nicht mehr renovierungsfähig und müsse nach Gutachtermeinung abgerissen werden. "Wir haben schon versucht, was Neues zu kriegen und sind bei drei Heimen auf der Warteliste", sagt Karl-Heinz Maslo und wirkt dabei resigniert. Es fällt ihm schwer, die beiden älteren Damen auseinander zu reißen. Er denkt, dass es illusorisch wäre, in einem neuen Heim gleich zwei freie Zimmer zu bekommen.

Petition gegen Schließung gestartet

Mittlerweile gibt es im Netz eine Onlinepetition gegen die Schließung. Ulrich Büchler hat sie gestartet. Auch seine Mutter fühlt sich in dem Heim sehr wohl. Er kann die Entscheidung des Trägers nicht nachvollziehen. Die Angehörigen wollen sich deshalb gegen die Schließung zur Wehr setzen.

Auch die benachbarte Kita soll dicht machen

Betreiber des Altenheims ist das Evangelische Johannisstift mit Hauptsitz in Berlin. Es sei einer der "größten und traditionsreichsten diakonischen Einrichtungen in Berlin", heißt es auf der Internetseite des Betreibers. Eigentlich war jahrelang angedacht, das Godehardistift in Hannover zu renovieren. Mitarbeiterinnen haben dafür sogar teilweise auf Gehalt verzichtet. Sie fühlen sich deshalb hinters Licht geführt, wollen sich aber vor der Kamera nicht dazu äußern. Der Betreiber sichert gegenüber Hallo Niedersachsen zu, dass er das einbehaltene Gehalt den Mitarbeiterinnen zurückzahlen will. Und er gibt offen zu, dass es Immobilieninvestoren gebe, die auf dem attraktiven Grundstück bauen wollen. Laut Bebauungsplan ist das Grundstück allerdings als Fläche für den Gemeinbedarf ausgewiesen. Doch auch Altenwohnungen könnten sich rentieren.

Kindertagesstätte "Junges Gemüse" soll auch schließen

Neben dem Altenheim ist im angrenzenden Gebäude auch die Kindertagesstätte "Junges Gemüse" untergebracht. Auch sie muss sich eine neue Unterkunft suchen. "Ich fühle mich um mein Lebenswerk betrogen", sagt die Leiterin Stephanie. Sie hat ein besonderes Konzept für Alt und Jung entwickelt. Einmal pro Woche besuchen die Kinder etwa die alten Menschen.

Bezirksbürgermeister: "Ansinnen ist nicht seriös"

"Noch ist nichts entschieden", versichert Wolfram Rohleder, der Geschäftsführer des Evangelischen Trägers. Er bietet Gespräche mit der Stadt an, kann sich vorstellen, auf einem anderen Grundstück ein neues Altenheim zu bauen. Rainer-Jörg Grube, der parteilose Bezirksbürgermeister Linden-Limmer, hält das Ansinnen für nicht seriös. "Der Betreiber hat in den letzten zehn Jahren mehrfach die Möglichkeit gehabt, sich in größere Bauvorhaben einzubringen. Das hat er nicht getan. Jetzt, da die Projekte abgeschlossen sind, von der Stadt ein Grundstück zu fordern, sei aussichtslos", so der Politiker.

Quartiersmanager bedauert Alleingang

Die Stadt Hannover hat in dem Bezirk Linden einen eigenen Stadtentwickler beschäftigt. Carsten Tech kümmert sich als Quartiersmanager um die Belange der älteren Bewohner und um bauliche Planungen. Er bedauert den Alleingang des Betreibers. "Wir bieten immer unsere Unterstützung an und eigentlich begehen wir solche Herausforderungen gemeinsam", sagt er. Im Moment ist das Godehardistift die einzige altengerechte Wohnform ist Stadtteil Linden-Süd, berichtet er. Mit dem Abriss wäre das alte Arbeiterviertel Linden ein Stück ärmer.

