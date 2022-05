Stand: 12.05.2022 07:29 Uhr Alte Stollen in Ahlem: Stadt lässt zweites Haus räumen

Die Stadt Hannover lässt ein weiteres Wohnhaus im Stadtteil Ahlem evakuieren. Bei Untersuchungen von mehr als 100 Jahre alten Stollen entdeckten Experten einen bislang unbekannten Tunnel. Die Stabilität sei nach Angaben eines Stadtsprechers akut gefährdet. Die Bewohner der drei Wohnungen müssen das Haus bis heute Abend verlassen. Außerdem sperrt die Stadt einen Teil des Sportplatzes in Ahlem. Auch hier haben Experten einen weiteren Stollen gefunden, der absacken könnte. In der vergangenen Woche hatte die Stadt bereits ein Wohnhaus in Ahlem geräumt.

VIDEO: Ahlem: Unverfüllter Stollen bringt Wohnhaus in Gefahr (05.05.2022) (3 Min)

