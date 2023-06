Stand: 06.06.2023 16:19 Uhr Alte Liebe, neue Liebe: Hochzeiten im 96-Stadion möglich

"Alte Liebe" heißt es in der Vereinshymne von Hannover 96, jetzt kommt die neue Liebe dazu. Fußballfans können sich in Hannover künftig im Stadion von Hannover 96 das Ja-Wort geben. Das Standesamt Hannover nimmt die „Heinz von Heiden Arena“ des Zweitligisten ab dem kommenden Jahr als einen besonderen Ort für Trauungen auf, wie die Stadt am Dienstag mitteilte. Bereits in diesem Jahr soll es am 12. September einen „Pilottag“ mit vier Terminen geben, für den das Standesamt Anmeldungen unter der Rufnummer (0511) 168 43358 entgegen nimmt. Für eine Eheschließung im Stadion berechnet die Stadt eine Extra-Gebühr von 451,84 Euro netto. Ab dem Jahr 2024 ist geplant, jährlich etwa 25 Hochzeitspaaren die Trauung im 96-Stadion zu ermöglichen. Eine Anmeldung für diese Termine soll ab dem 14. November im Standesamt der Landeshauptstadt Hannover möglich sein. Neben dem Stadion hat das Standesamt weitere Trau-Orte, für die in der Regel laut Internetauftritt der Stadt ebenfalls eine Gebühr fällig wird:



Hörsaal der Leibniz-Universität (240 Euro)

Solarboot auf dem Maschsee (350 Euro)

Hoflokal im Zoo (200 Euro zuzüglich Umsatzsteuer)

Neues Rathaus (150 Euro)

Im "Museum Wilhelm Busch" in Herrenhausen (300 Euro)

Im Garten des "Museum Wilhelm Busch" in Herrenhausen (350 Euro)

Galeriegebäude in Herrenhausen (451,84 Euro zuzüglich Umsatzsteuer)

Historische Straßenbahn (500 Euro)

