Stand: 25.04.2022 13:37 Uhr Alt-Bundespräsident Wulff wird mit Landesmedaille geehrt

Alt-Bundespräsident Christian Wulff (CDU) bekommt die Niedersächsische Landesmedaille. Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) werde ihm die Auszeichnung am Mittwoch im Gästehaus der Landesregierung überreichen, teilte die Staatskanzlei in Hannover am Montag mit. Wulff war von 2003 bis 2010 niedersächsischer Ministerpräsident. "Christian Wulff hat sich mit seinem langjährigen und vielfältigen Engagement in den verschiedensten Bereichen um Niedersachsen und seine Menschen in herausragender Weise verdient gemacht", sagte Weil. Als Beispiele nannte er den Dialog der Religionen und die von Wulff initiierte Ideen-Expo.

