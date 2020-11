Stand: 27.11.2020 12:01 Uhr Alkoholisierter Autofahrer touchiert Sattelzug

Ein alkoholisierter Autofahrer hat am Donnerstagabend einen Unfall bei Bad Salzdetfurth (Landkreis Hildesheim) verursacht. Das berichtet NDR 1 Niedersachsen. Nach Polizeiangaben war der 52-Jährige auf der B243 unterwegs. In einer Kurve zwischen Wesseln und Nette berührte sein Wagen seitlich einen entgegenkommenden Sattelzug. Beide Fahrer blieben unverletzt, der Pkw wurde dabei aber so stark beschädigt, dass der 52-Jährige nicht weiterfahren konnte. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von gut 1,2 Promille. Die Beamten stellten daraufhin den Führerschein des Mannes sicher und leiteten ein Strafverfahren ein. Außerdem suchen die Ermittler nun nach Zeugen.

Jederzeit zum Nachhören 10 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 17:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1. 10 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 27.11.2020 | 13:30 Uhr