Alkoholisierter 18-Jähriger fährt in Supermarkt-Bäckerei

In der Nacht zu Sonntag ist ein 18-Jähriger mit seinem Auto gegen den Eingangsbereich eines Supermarktes in Lamspringe (Landkreis Hildesheim) gefahren. Laut Polizei war er mit hoher Geschwindigkeit auf dem Parkplatz des Discounters unterwegs. Offenbar verlor er die Kontrolle über das Fahrzeug und prallte dann gegen den Eingangsbereich des Marktes, wo sich den Angaben zufolge eine Bäckerei befindet. In dem Auto saßen insgesamt fünf Menschen. Eine 16-jährige Mitfahrerin erlitt eine Platzwunde am Kopf. Ein Atemalkoholtest beim Fahrer ergab einen Wert von 0,7 Promille. Für ihn gilt aufgrund seines Alters eine 0,0-Promillegrenze. Nach Angaben der anderen Insassen soll er vor dem Unfall am Supermarkt ein weiteres Auto angefahren und beschädigt haben. Es werden nun mehrere Ermittlungsverfahren - unter anderem wegen Gefährdung des Straßenverkehrs - gegen den 18-Jährigen eingeleitet. Der Schaden wird auf mehrere Zehntausend Euro geschätzt.

24.04.2022