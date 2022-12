Stand: 28.12.2022 21:46 Uhr Alfeld: Unbekannte stehlen Hunderte Liter Dieselkraftstoff

Unbekannte Täter haben auf dem Gelände eines Busunternehmens in Alfeld (Landkreis Hildesheim) Hunderte Liter Dieselkraftstoff gestohlen. Zu dem Diebstahl kam es in der Nacht zum Mittwoch, wie die Polizei mitteilte. Es seien wohl mehr als 700 Liter Kraftstoff entwendet worden. Die Täter hebelten eine Tür zu einem Raum auf, in dem die Tanksäule stand.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 29.12.2022 | 07:30 Uhr