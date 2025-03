Stand: 31.03.2025 09:02 Uhr Alfeld: Quad-Fahrer bei Fluchtversuch verunglückt

Ein 24-Jähriger ist am Sonntag in Alfeld (Landkreis Hildesheim) bei einem Fluchtversuch verunglückt. Nach Angaben der Polizei war der Mann gemeinsam mit einer 17-Jährigen unerlaubt auf einem Weg unterwegs, der nur für Fahrzeuge der Land- und Forstwirtschaft freigegeben ist. Zuvor habe der 24-Jährige die Kennzeichen von seinem Quad abmontiert und verstaut, so die Beamten. Ein Zeuge habe den Mann angesprochen. Daraufhin wollte der Fahrer laut Polizei rückwärts fahren, kam dabei jedoch von dem Feldweg ab. Das Quad überschlug sich demnach mehrmals an dem angrenzenden Gefälle. Der Mann und seine Mitfahrerin blieben den Angaben zufolge unverletzt, das Quad wurde jedoch beschädigt. Gegen den 24-Jährigen wurden mehrere Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

