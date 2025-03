Alfeld: Hier entsteht einer der größten Batteriespeicher Europas Stand: 03.03.2025 19:44 Uhr Die Arbeiten am Batteriespeicher im Landkreis Hildesheim verzögern sich, trotzdem ist die Stadt Alfeld weiter von dem Projekt überzeugt. Hersteller Kyon Energy gibt auf NDR Anfrage keine Auskunft.

von Marileen Deutschmann

Bis zu 137,5 Megawatt Speicherleistung und 275 Megawattstunden Speicherkapazität soll der Batteriespeicher in Alfeld Mal haben. Die Kapazität soll laut Aussage des Herstellers Kyon Energy ausreichen, um eine Millionen Haushalte eine Stunde lang mit Energie zu versorgen. Der Großspeicher soll zukünftig helfen, das Stromnetz zu stabilisieren. Die Entscheidung für den Standort im Herzen Niedersachsens fiel wegen der Nähe zu einem schon bestehenden Umspannwerk.

Batteriespeicher: Baubeginn war für 2024 geplant

Eigentlich sollte der Bau schon 2024 beginnen und der Batteriespeicher bis Ende 2025 ans Netz gehen, jetzt rechnet der Hersteller Kyon Energy aus München damit, dass die Anlage 2026 fertiggestellt wird. Als das Projekt angekündigt wurde, wäre ein Batteriespeicher dieser Kapazität noch der größte in ganz Europa gewesen. Doch die Entwicklung im Energiesektor ist so dynamisch, dass inzwischen schon größere Projekte in der Planungs- und Bauphase sind.

Stadt Alfeld weiterhin mit Kyon Energy zufrieden

Der erste Stadtrat und Baudezernent der Stadt Alfeld, Mario Stellmacher, betonte auf NDR Anfrage die gute Kommunikation und Transparenz von Kyon Energy der Stadt gegenüber. Laut Stellmacher hatte Kyon eine Baugenehmigung für 2024, aber es habe Probleme mit der Bestellung der Batterien gegeben. Kyon habe die Anlage nochmal modifiziert, die Speicherkapazität sei dabei aber gleich geblieben. Für die Veränderungen musste ein neuer Bauantrag gestellt werden, denn die Stadt Alfeld momentan noch prüft. Die Genehmigung sei aber nur eine Formsache, erklärte Stellmacher.

Gerne hätten wir auch Kyon Energy Fragen zum Stand des Projektes gestellt. Das Unternehmen erklärte auf die NDR Anfrage allerdings, derzeit keine Kapazitäten für Presseanfragen zu haben.

Energiewende macht das Geschäft mit Batteriespeichern lukrativer

Für den Ausbau von erneuerbaren Energien sind Batteriespeicher von großer Bedeutung. Die Speicher können eine sichere Stromversorgung garantieren, indem sie die Schwankungen in der Stromerzeugung aus Wind- und Solarenergie ausgleichen. Sie speichern überschüssige Energie und geben diese bei Energieknappheit wieder ab.

Weitere Großspeicher in der Region geplant

Dass weitere Batteriespeicher in Südniedersachsen entstehen, ist wahrscheinlich. Ein anderer Anbieter hat bei der Stadt Alfeld bereits ein Bauantrag für einen Batteriespeicher gestellt. Auch in der Nähe von Lamspringesollen zwei Batteriegroßspeicher entstehen, ähnlich groß wie der in Alfeld. Auch für einen dieser Speicher ist Kyon Energy verantwortlich. Das Unternehmen hat bereits eine Baugenehmigung erhalten. Wann der Bau fertiggestellt werden soll, ist der Gemeinde Lamspringe noch nicht bekannt.

