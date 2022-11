Stand: 23.11.2022 13:56 Uhr Alfeld: Autofahrer ohne Führerschein flüchtet vor der Polizei

Trotz des Einsatzes eines Hubschraubers und mehrerer Streifenwagen ist der Polizei bei Alfeld (Landkreis Hildesheim) in der Nacht ein verdächtiger Mann entkommen. Zuvor war einer Polizeistreife ein Auto aufgefallen, von dem sie vermuteten, dass der Fahrer keinen Führerschein hat. Die Beamten wendeten daraufhin und nahmen sofort die Verfolgung auf. Im Ortsteil Brunkensen stellten Fahrer und Beifahrer den Fluchtwagen ab und verschwanden in die Hinterhöfe der anliegenden Häuser. Nach kurzer Fahndung wurde der mutmaßliche Beifahrer mit einer geringen Menge Drogen gestellt. Der Mann der am Steuer gesessen haben soll, konnte bislang nicht gefasst werden. Die Polizei bittet die Anwohner in Brunkensen, ihre Grundstücke auf versteckte oder zurückgelassene Gegenstände zu überprüfen. Hinweise nimmt die Polizei Alfeld unter der Telefonnummer (05181) 911 61 15 entgegen.

