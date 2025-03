Aktionstag der IG Metall in Hannover: Tausende Teilnehmer erwartet Stand: 14.03.2025 15:58 Uhr Am Samstag ruft die IG Metall zum bundesweiten Aktionstag auf, in Hannover werden Tausende Teilnehmende erwartet. Die Forderung: mehr Sicherheit für Arbeitsplätze und den Industriestandort Deutschland.

Die Gewerkschaft macht mit der bundesweiten Protestaktion auf die wirtschaftlichen Herausforderungen in der Industrie aufmerksam. IG Metall Bezirksleiter Thorsten Gröger betont, dass Arbeitgeber sich klar zu ihren Standorten bekennen müssten, anstatt Arbeitsplätze abzubauen oder ins Ausland zu verlagern. Auch die Bundesregierung sieht die Gewerkschaft in der Pflicht, die Industrie stärker zu unterstützen und Investitionen voranzutreiben. "Hier geht es nicht um Rendite, es geht um die Menschen in diesem Land. Es geht um unsere Arbeitsplätze, unsere Familien, unsere Zukunft. Deshalb mischen wir uns ein", heißt es von der Gewerkschaft.

Videos 1 Min Continental will 3.000 weitere Stellen streichen Der hannoversche Automobilzulieferer will bis Ende 2026 weltweit Jobs abbauen. In Deutschland sind 1.450 Arbeitnehmer betroffen. (18.02.2025) 1 Min

IG-Metall Bundesvorsitzende kommt nach Hannover

Mit dem Aktionstag soll der Druck auf die Politik erhöht werden. "Wir erwarten, dass zeitnah eine Koalition gebildet wird, die sich für den Erhalt des deutschen Industriestandortes stark macht", sagt Gröger. In Hannover wird am 15. März auch Christiane Benner, die Bundesvorsitzende der IG Metall, als Rednerin erwartet. Das Bühnenprogramm beginnt symbolisch um "Fünf vor Zwölf". Parallel zu der Veranstaltung in Hannover gehen auch in Frankfurt, Köln, Leipzig und Stuttgart die Menschen auf die Straße.

Demonstration und kostenloses Konzert

Dem Aufruf der IG-Metall ist auch die deutsche Indie-Rock-Band Madsen gefolgt. Sie unterstützt den Aktionstag in Hannover mit einem kostenlosen Konzert für alle Besucherinnen und Besucher. Bekannt geworden ist die Band mit Song wie "Du schreibst Geschichte" und "Lass die Musik an".

Schlagwörter zu diesem Artikel Hannover