Stand: 19.05.2025 15:27 Uhr Aktionsbündnis möchte höhere Qualität für Kitas erreichen

Die Landesregierung will im kommenden Jahr das bestehende Kita-Gesetz auf den Prüfstand stellen. Aus diesem Anlass fordert das "Aktionsbündnis NKiTaG Revision" mehr Qualität und Verlässlichkeit für die Kindertagesstätten. Das teilte das Bündnis aus Gewerkschaften, Wohlfahrtspflege und Kita-Personal am Freitag mit. NKiTaG steht für "Niedersächsisches Gesetz über Kindertagesstätten und Kindertagespflege". Am Dienstag wollen die Verantwortlichen den Abgeordneten im Landtag ein Positionspapier überreichen. Außerdem soll jeden Dienstagmorgen eine Mahnwache vor der Staatskanzlei gehalten werden. Das Bündnis will nach eigener Aussage erreichen, dass das Kita-Gesetz überarbeitet wird, mehr Personal eingestellt und Fachkräfte entlastet werden. Außerdem fordert das Bündnis mehr Geld für Kindertagesstätten.

Schlagwörter zu diesem Artikel Kinderbetreuung Hannover