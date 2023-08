Stand: 17.08.2023 09:19 Uhr Aktionen zum sicheren Schulweg starten

Zum Schulstart gibt es viele Aktionen, damit gerade die Erstklässler sicher zur Schule kommen. In Nienburg sind Schulwegpaten unterwegs und im Heidekreis wurden teils gelbe Füße auf den Gehweg gemalt. Diese sollen einen sicheren Weg markieren. Die Polizei in Hildesheim will in den nächsten Tagen direkt an die Schulen gehen und mit den Kindern über das richtige Verhalten im Straßenverkehr sprechen. In Celle ist am 27. August ein ganzer Tag der Sicherheit geplant. Auch dort wird es unter anderem um das Verhalten auf dem Schulweg gehen.

