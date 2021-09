Stand: 14.09.2021 10:34 Uhr Aktion: Abo-Kunden fahren bundesweit kostenlos im Nahverkehr

Wer ein Abo für den Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) besitzt, darf diese und kommende Woche bundesweit fast überall kostenlos in Bussen, Straßen- und U-Bahnen sowie in Zügen des Nahverkehrs fahren. Die Abo-Kunden müssen sich online registrieren und erhalten dann das Abo-Upgrade als Ticket per Mail zugeschickt. Die Nahverkehrsbranche will sich mit der Aktion bei den Stammkunden für ihre "Geduld und Flexibilität während der Corona-Krise" bedanken. Sie ist Teil der Kampagne #BesserWeiter, mit der die Branche um Vertrauen wirbt, nachdem viele Kunden wegen Corona aufs Auto umgestiegen waren. Der ÖPNV erlitt dadurch erhebliche Einnahmeausfällen.

In Niedersachsen beteiligen sich folgenden Verkehrsverbünde:

Verkehrsverbund Süd-Niedersachsen

Verkehrsverbund Region Braunschweig

Großraum-Verkehr Hannover

ROSA Tarifverbund

Nahverkehr in Hameln-Pyrmont

CeBus

Verkehrsverbund Bremen/Niedersachsen

Stadtwerke Verkehrsgesellschaft Wilhelmshaven

Verkehrsgemeinschaft Osnabrück

Verkehrsgemeinschaft Bentheim

grundsätzlich ist überall die Nutzung von Nahverkehrszügen erlaubt

