Aileen Borschke wird Bürgermeisterin von Niedernwöhren Stand: 15.11.2020 19:14 Uhr In der Samtgemeinde Niedernwöhren (Landkreis Schaumburg) gibt es eine Siegerin der Bürgermeisterwahl. Die parteilose Aileen Borschke setzte sich gegen ihre beiden Mitstreiter mit 66 Prozent durch.

Der ebenfalls parteilose Oliver Hupe erhielt 18,1 Prozent der Wählerstimmen, Simone Schäfer von der Wählergemeinschaft 16,0 Prozent. Wegen des eindeutigen Ergebnissen ist keine Stichwahl nötig. Viele der etwa 6.750 Wahlberechtigten hatten sich in diesem Jahr für die Briefwahl entschieden, sagte ein Sprecher der Kommune NDR.de. Alle drei Kandidaten hatten sich im Vorfeld wegen der Corona-Pandemie für diese Art der Abstimmung stark gemacht.

Borschke löst den parteilosen Busse ab

Der amtierende Bürgermeister Marc Busse (parteilos), der vor sieben Jahren gewählt wurde, hatte im Juni angekündigt, nicht erneut kandidieren zu wollen. Seine Nachfolgerin Borschke wurde bei ihrer Kandidatur von SPD, CDU und den Grünen in Niedernwöhren unterstützt. Die 36-Jährige ist in der Samtgemeinde als Kämmerin für die Finanzen zuständig. Ihr geht es nach eigenen Angaben vor allem darum, die Lebensqualität in den Dörfern zu erhalten - etwa durch eine vorhandene Infrastruktur.

