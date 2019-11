Stand: 10.11.2019 06:39 Uhr

Agritechnica startet: 450.000 Besucher erwartet

Heute beginnt die Agritechnica in Hannover, und es verspricht voll zu werden auf dem Messegelände. Rund 450.000 Besucher werden erwartet - etwa 100.000 reisen aus dem Ausland an. Das Gelände ist ausgebucht. Laut Veranstalter ist die Agritechnica die Weltleitmesse für Landtechnik, sie findet alle zwei Jahre im Wechsel mit der EuroTier statt. In diesem Jahr steht sie unter dem Motto "Global Farming - Local Responsibility" (Globale Landwirtschaft - Lokale Verantwortung).

Viele Aussteller aus Italien, China und der Türkei

Etwa 2.800 Aussteller aus 52 Ländern präsentieren den Veranstaltern zufolge ihre Produkte, Ideen und Lösungen in den Messehallen in Hannover. 2017 waren bei der Agritechnica mehr als 457.000 Besucher gezählt worden. Auch viele Aussteller, mehr als 60 Prozent der Aussteller kommen aus dem Ausland - die meisten aus Italien (366 Unternehmen), China (158) und der Türkei (113).

Mit High-Tech-Innovationen zu mehr Nachhaltigkeit

"Die Agritechnica zeigt Lösungen für die strategischen Fragestellungen von Branche und Gesellschaft", sagte Reinhard Grandke, Hauptgeschäftsführer der Deutschen Landwirtschafts-Gesellschaft (DLG), im Vorfeld. Die DLG richtet die Messe aus. "Landtechnische Innovationen können helfen, dass Ziele wie Klimaschutz, Biodiversität, Nachhaltigkeit und Ernährungssicherung erreichbar sind", so Grandke.

Lösungen für Betriebe jeder Größenordnung

Sogenannte Agritechnica-Specials behandeln gezielt Themen wie Umweltschutz und Hightech. Die Halle 15 steht unter dem Motto "Protecting Yield and Nature". Dort sollen Lösungen für Ertragssicherheit und Umweltschutz präsentiert werden. Und in Halle 21 zeigt das Special "Acre of Knowledge" Möglichkeiten auf, wie Betriebe jeder Größenordnung auf verschiedenen Kontinenten von innovativer Technik profitieren können.

