Agrardiesel: Land und Bauern richten Appell an Bundesregierung Stand: 04.01.2024 13:52 Uhr Die Niedersächsische Landesregierung hat gemeinsam mit Bauernverbänden einen Appell veröffentlicht, um die Sparpläne der Ampel zum Agrardiesel zu stoppen. Landwirte kündigten derweil weitere Proteste an.

In der gemeinsamen Erklärung von Ministerpräsident Stephan Weil (SPD), Landwirtschaftsministerin Miriam Staudte (Grüne) und fünf Verbänden des Landes heißt es, dass Landwirtschaftsbetriebe durch das geplante Sparpaket der Bundesregierung "überdurchschnittlich" belastet würden. Vor allem kleinere Höfe könnten durch die Einführung einer Kfz-Steuer auf landwirtschaftliche Fahrzeuge die höheren Fixkosten nicht mehr tragen und würden somit zum Ausstieg aus der Landwirtschaft gedrängt werden. Landesregierung und Bauernverbände begründeten ihren Appell zudem damit, dass durch eine Steuererhöhung auf Agrardiesel eine Wettbewerbsverzerrung zu anderen EU-Staaten mit niedrigeren Steuern auf Agrardiesel entstehe. "Niedersachsen ist Agrarland Nummer eins und das wollen wir auch bleiben - deswegen müssen die Landwirtinnen und Landwirte bei der Transformation unterstützt und nicht zusätzlich belastet werden", sagte Ministerpräsident Weil.

Umstieg auf umweltfreundliche Antriebe noch nicht möglich

Landwirtinnen und Landwirte könnten laut Staudte infolge der höheren Kosten auch nicht einfach Agrardiesel einsparen: "Die technischen Möglichkeiten sind noch nicht ausreichend vorhanden, um von den fossilen Kraftstoffen wegzukommen - das geht nicht von heute auf morgen", sagte die Grünen-Politikerin. Der Präsident des Landvolks, Holger Hennies, bittet die Bundesregierung zudem, die Landwirtschaftsbetriebe zu entlasten: "Wir fordern einen fairen Umgang mit der Landwirtschaft, und wir brauchen keine Steuererhöhungen, was diese Vorschläge nun einmal sind, sondern müssen weg von der Steuerverschwendung.“

CDU appelliert an Landesregierung

Die CDU-Landtagsfraktion fordert derweil die Landesregierung zum Handeln auf. "Die Forderung der Landesregierung, die Agrardieselsubventionen zu stoppen, ist keine Neuigkeit", sagte der Vorsitzende der CDU-Landtagsfraktion, Sebastian Lechner, zur gemeinsamen Erklärung von Landesregierung und Verbänden. "Anstatt weiterhin darüber zu reden, sollte die Landesregierung endlich handeln und den Bund über eine Bundesratsinitiative dazu bewegen, diese unsinnige Idee zur Haushaltssanierung aufzugeben."

Landwirte rufen erneut zu Protesten auf

Bei einem Protest in Göttingen haben am Donnerstag mehr als 300 Traktoren den Verkehr in der Region behindert. Auch am Montag sollen die Proteste der Landwirte weitergehen, dann sogar bundesweit. Allein in Bremen und Niedersachsen werden rund tausend Landwirte erwartet, sagte der Geschäftsführer des Bremischen Landwirtschaftsverbandes, Christian Kluge. Zudem sind Aktionen unter anderem in Cloppenburg, Wiesmoor, Emden und Braunschweig geplant. Autofahrer müssten mit Staus und längeren Wartezeiten rechnen, teilten die Landvolkverbände in der Region mit.

Hintergrund sind die Haushaltssparpläne der Bundesregierung, finanzielle Hilfen für Landwirte zu streichen. Demnach soll die bislang ermäßigte Mineralölsteuer für Agrardiesel angehoben und erstmals eine Kfz-Steuer für landwirtschaftliche Fahrzeuge erhoben werden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 04.01.2024 | 12:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landwirtschaft Steuern