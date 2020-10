Stand: 11.10.2020 14:59 Uhr Aggressive Gruppe in Park: Polizei Hannover löst Treffen auf

Die Polizei Hannover hat in der Nacht zu Sonntag ein Treffen von rund 40 bis 50 Menschen im Welfengarten aufgelöst. Die Feiernden hätten aggressiv auf eine Streife reagiert, die am Rande eines Einsatzes im Park vorbeischaute, wie ein Sprecher mitteilte. Die Beamten hätten daraufhin weitere Kräfte hinzugezogen und entschieden, den Platz zu räumen. Während die meisten den Platzverweisen nachgekommen seien, habe ein 26-Jähriger massiv Widerstand geleistet. Der stark betrunkene Mann habe mehrere Polizisten mit Kopfstößen und Schlägen attackiert und beleidigt. Ein 40-Jähriger Beamter sei leicht verletzt worden, habe aber weiter arbeiten können, hieß es weiter. Der Angreifer habe die Nacht in Polizeigewahrsam verbracht. Ein Atemalkoholtest habe bei ihm 3,29 Promille ergeben.

