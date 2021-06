Stand: 30.06.2021 07:41 Uhr Afghanistan-Einsatz: Soldaten landen heute in Wunstorf

Die Bundeswehr ist nach knapp zwei Jahrzehnten aus Afghanistan abgezogen. Die letzten Soldatinnen und Soldaten verließen das Feldlager Masar-i-Scharif am späten Dienstagabend. Am Vormittag werden sie am Luftwaffenstützpunkt Wunstorf in der Region Hannover erwartet. Der Afghanistan-Einsatz war eine der bisher gefährlichsten Auslandsmissionen der Bundeswehr. 59 Soldaten starben im Einsatz. Über die Jahre waren insgesamt rund 150.000 deutsche Soldaten zeitweise am Hindukusch stationiert.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 30.06.2021 | 08:00 Uhr