Afghanistan-Einsatz: Soldaten kommen heute in Wunstorf an Stand: 27.08.2021 07:30 Uhr Die Bundeswehr hat den Evakuierungseinsatz in Kabul beendet. Heute werden die Soldatinnen und Soldaten am Fliegerhorst in Wunstorf erwartet - dann wird auch die Verteidigungsministerin vor Ort sein.

Die Soldatinnen und Soldaten werden nach Angaben der Bundeswehr gegen 16 Uhr auf dem Fliegerhorst Wunstorf (Region Hannover) erwartet. Empfangen werden sie von Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU), Generalinspekteur Eberhard Zorn, der Wehrbeauftragten des Deutschen Bundestages, Eva Högl, sowie weiteren Politikerinnen und Politikern. Nach elf Tagen hatte die Bundeswehr gestern die Luftbrücke zwischen der afghanischen Hauptstadt Kabul und dem usbekischen Taschkent beendet. Nach Angaben der Verteidigungsministerin wurden bei dem Einsatz 5.347 Menschen aus mindestens 45 Ländern evakuiert, darunter rund 500 Deutsche und mehr als 4.000 Afghanen.

Überschattet wurde der Start des letzten Airbus A400M gestern von seit Tagen befürchteten Terroranschlägen des "Islamischen Staates" (IS) vor dem Flughafen in Kabul. Zahlreiche Afghaninnen und Afghanen sowie 13 US-Soldaten wurden getötet. Die Anschläge hätten deutlich gemacht, "dass eine Verlängerung der Operation in Kabul nicht möglich war", sagte Kramp-Karrenbauer gestern. Die Sicherheitslage und die Entscheidung der Taliban, die militärischen Evakuierungen nach dem 31. August nicht mehr zu dulden, würden das nicht ermöglichen. US-Präsident Joe Biden hat den Attentätern des Anschlags mit Vergeltung gedroht. Die US-Evakuierungsflüge sollen wie geplant bis zum 31. August weitergehen.

