Afghanistan: Bundeswehr-Maschine fliegt 139 Menschen aus Stand: 18.08.2021 07:47 Uhr Eine dritte Bundeswehr-Maschine für die Evakuierungsaktion in Afghanistan hat Kabul verlassen. An Bord befanden sich 139 Menschen, die zunächst nach Usbekistan ausgeflogen wurden.

Darunter befanden sich "deutsche, andere europäische und afghanische Staatsbürger", wie ein Sprecher des Auswärtigen Amtes erklärte. Am späten Abend sei die Maschine vom Typ A400M in der usbekischen Hauptstadt Taschkent gelandet, erklärte das Einsatzführungskommando der Bundeswehr auf Twitter.

A400M startete Montag in Wunstorf

Am Dienstagnachmittag war die zweite Maschine in Taschkent im Nachbarland Usbekistan gelandet, wie es vom Einsatzführungskommando der Bundeswehr hieß. An Bord waren demnach 125 Personen. Neben deutschen Staatsbürgern seien dies "afghanische Ortskräfte sowie weitere zu Schützende", teilte das Bundesverteidigungsministerium mit. Der Airbus A400M hatte am Montagmorgen den Fliegerhorst in Wunstorf (Region Hannover) in Richtung Afghanistan verlassen und war am Dienstag in Kabul gelandet.

Erste Maschine nimmt nur sieben Personen mit

Der erste A400M der Bundeswehr war in der Nacht zu Dienstag nach stundenlanger Verzögerung auf dem Flughafen in Kabul eingetroffen. Nach kurzem Aufenthalt hob er mit sieben Passagieren an Bord ab, wie das Auswärtige Amt und das Verteidigungsministerium bestätigten. Bei den Ausgeflogenen handelte es sich demnach um fünf Deutsche, eine Person aus einem anderen europäischen Land und eine afghanische Ortskraft, die für die Bundeswehr oder ein Bundesministerium tätig war oder ist. Ein Sprecher des Auswärtigen Amts begründete die geringe Zahl mit den chaotischen Umständen am Flughafen und der Gefahrenlage. Zudem habe die Maschine den Flughafen nach kurzer Zeit wieder verlassen müssen.

Fallschirmjäger aus Seedorf unterstützen in Kabul

Nach Angaben des Verteidigungsministeriums waren mit dem Transportflugzeug in erster Linie Bundeswehrsoldatinnen und -soldaten nach Kabul gebracht worden. "Diese sichern ab, damit weitere zu Schützende auch zum Flughafen kommen", hieß es. Bei den Kräften handelt es sich um Fallschirmjäger der Division Schnelle Kräfte aus Seedorf (Landkreis Rotenburg). Sie sind speziell für Evakuierungsmaßnahmen ausgebildet und sollen die US-Soldaten dabei unterstützen, wieder Ordnung herzustellen und einen sicheren Ablauf der Rettungsmaßnahmen zu ermöglichen.

Im Einsatz sind zudem ein dritter A400M, der für medizinische Transporte ausgerüstet ist, sowie ein Airbus A310 MRTT, die ebenfalls am Montag am Fliegerhorst in Wunstorf gestartet sind.

200 Menschen aus Afghanistan kommen nach Hamburg

Die ersten aus Afghanistan geretteten Personen werden jetzt in Hamburg erwartet. Die Hansestadt will mehr als 200 Menschen aus dem Land aufnehmen. Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) teilte am Dienstagabend per Twitter mit, dass die Bundeswehr "bis zu 250 Gerettete" mit Bussen vom Frankfurter Flughafen in die Hansestadt bringt. Die Maschine sollte in der Nacht zum Mittwoch in Frankfurt landen. Die ersten Mitarbeitenden der deutschen Botschaft in Kabul waren bereits am Dienstag in Deutschland angekommen. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur landeten sie mit einer Linienmaschine auf dem Hauptstadtflughafen in Schönefeld. In der Nacht zu Montag waren sie unter den ersten 40 deutschen Staatsbürgern, die mit einem US-Flugzeug nach Doha im Golfemirat Katar ausgeflogen worden waren.

Pistorius drängt auf schnelles Handeln

Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius (SPD) hatte am Montag die Bundesregierung zum schnellen Handeln aufgefordert. Die Bundeswehr müsse nun "rausholen, wen immer man rausholen kann". Visa könnten nach der Ankunft in Deutschland ausgestellt werden. Für komplizierte Verfahren in Afghanistan fehle aktuell die Zeit. Es komme auf jeden Tag an. Zuvor hatte er über Twitter kritisiert: "Evakuierung kommt zu spät." Es sei ein "unwürdiges, gefährliches Ende eines langen, wichtigen Einsatzes". Auch Bundespolitiker aus der Opposition kritisierten das Vorgehen bei der Evakuierung.

Niedersachsen will weitere Ortskräfte aufnehmen

Pistorius kündigte an, dass die aus Afghanistan kommenden Menschen auch in Niedersachsen Schutz finden würden. Nach Informationen des NDR in Niedersachsen sind die Landesaufnahmebehörde in Braunschweig und das Grenzdurchgangslager in Friedland auf Flüchtlinge aus Afghanistan vorbereitet und haben Kapazitäten. Laut Innenministerium ist aber noch völlig offen, wie viele Menschen nach Niedersachsen kommen und wann sie ankommen werden.

