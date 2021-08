Afghanistan: Bundeswehr-Flieger kehren nach Wunstorf zurück Stand: 26.08.2021 22:02 Uhr Nach dem Ende des Evakuierungseinsatz der Bundeswehr in Kabul werden am Freitag zwei Transportflugzeuge zurück in Deutschland erwartet. Ziel ist Wunstorf (Region Hannover).

Auf dem Fliegerhorst ist am Freitagnachmittag ein Empfang mit Rückkehrerappell geplant. Am Montag vor einer Woche war die Bundeswehr mit mehreren Maschinen von Wunstorf aus nach Kabul zur Evakuierung deutscher Staatsbürger und afghanischer Ortskräfte aufgebrochen. Mit an Bord waren auch Fallschirmjägern der Division Schnelle Kräfte aus Seedorf (Landkreis Rotenburg). Sie sollten die Evakuierungsmission sichern.

Tote bei Explosionen am Flughafen Kabul

Die Bundeswehr hatte ihren Evakuierungseinsatz am Donnerstag beendet. Der Flughafen war zuvor von zwei Explosionen im Umfeld des Geländes erschüttert worden. Mehrere Menschen wurden getötet. Die Anschläge hätten deutlich gemacht, "dass eine Verlängerung der Operation in Kabul nicht möglich war", sagte Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) am Donnerstag. Die Sicherheitslage und die Entscheidung der Taliban, die militärischen Evakuierungen nach dem 31. August nicht mehr zu dulden, würden das nicht ermöglichen.

