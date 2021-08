Afghanistan: A400M wartet auf Flug-Erlaubnis nach Kabul Stand: 17.08.2021 10:53 Uhr Ein Airbus A400M der Bundeswehr hat in der Nacht zu Dienstag eine erste Gruppe von Menschen aus Kabul ausgeflogen. Ein zweites Transportflugzeug wartet auf die Freigabe zum Evakuierungs-Flug.

Das erste Transportflugzeug vom Fliegerhorst Wunstorf (Region Hannover), das in der Nacht vom Flughafen Kabul abgehoben ist, hatte sieben Menschen an Bord, wie das Verteidigungsministerium über den Kurznachrichtendienst Twitter bestätigte. Es seien diejenigen gewesen, die sich am Flughafen aufhielten. Bei den Ausgeflogenen handelt es sich um fünf Deutsche, eine Person aus einem anderen europäischen Land und eine afghanische Ortskraft, die für die Bundeswehr oder ein Bundesministerium tätig war oder ist.

Fallschirmjäger aus Seedorf sind in Kabul angekommen

Ein Sprecher des Auswärtigen Amts begründete die geringe Zahl mit den chaotischen Umständen am Flughafen und der Gefahrenlage. Zudem habe die Maschine den Flughafen nach kurzer Zeit wieder verlassen müssen. Nach Angaben des Verteidigungsministeriums waren mit dem Transportflugzeug in erster Linie Bundeswehrsoldatinnen und -soldaten nach Kabul gebracht worden. "Diese sichern jetzt ab, damit weitere zu Schützende auch zum Flughafen kommen." Bei den Kräften handelt es sich um Fallschirmjäger der Division Schnelle Kräfte aus Seedorf (Landkreis Rotenburg).

Verteidigungsministerium plant Luftbrücke

Die Fallschirmjäger-Division ist speziell für Evakuierungsmaßnahmen ausgebildet und soll die US-Soldaten dabei unterstützen, wieder Ordnung herzustellen und einen sicheren Ablauf der Rettungsmaßnahmen zu ermöglichen. In der Nacht sei alles für die Evakuierung vorbereitet worden, sagte Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) im ARD-Morgenmagazin. Ein zweites Transportflugzeug warte auf die Freigabe der US-Amerikaner, dass es nach Kabul aufbrechen könne. "Wir hoffen, dass wir in den nächsten Tagen zusammen mit den US-Amerikanern eine richtige Luftbrücke aufbauen können", so Kramp-Karrenbauer.

AKK: "So viele wie möglich rausholen"

Um deutsche Staatsangehörige, afghanische Ortskräfte und gefährdete Personen in Sicherheit zu bringen, stünden bis zu 600 Bundeswehrsoldatinnen und -soldaten bereit. "Der Auftrag der Bundeswehr ist klar: Solange es irgendwie geht, so viele wie möglich rausholen." Über das Drehkreuz Taschkent in Usbekistan sollen die beiden am Montagmorgen in Wunstorf gestarteten Airbus A400M die Menschen in Sicherheit bringen. Im Einsatz sind auch ein dritter A400M, der für medizinische Transporte ausgerüstet ist sowie ein Airbus A310 MRTT, die ebenfalls am Montag am Fliegerhorst in Wunstorf gestartet sind.

Pistorius drängt auf schnelles Handeln

Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius (SPD) hatte am Montag die Bundesregierung zum schnellen Handeln aufgefordert. Die Bundeswehr müsse nun "rausholen, wen immer man rausholen kann". Visa könnten nach der Ankunft in Deutschland ausgestellt werden. Für komplizierte Verfahren in Afghanistan fehle aktuell die Zeit. Es komme auf jeden Tag an. Zuvor hatte er über den Nachrichtendienst Twitter kritisiert: "Evakuierung kommt zu spät." Es sei ein "unwürdiges, gefährliches Ende eines langen, wichtigen Einsatzes". Auch Bundespolitiker aus der Opposition kritisierten das Vorgehen bei der Evakuierung.

Niedersachsen will weitere Ortskräfte aufnehmen

Pistorius kündigte an, dass die aus Afghanistan kommenden Menschen auch in Niedersachsen Schutz finden würden. Das Land habe bereits mehr als drei Viertel der bislang 1.100 afghanischen Ortskräfte aufgenommen, die mit ihren Familien in Deutschland eingetroffen seien. Es gehe aber insgesamt um mehrere Tausend Menschen.

