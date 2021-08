Afghanistan: A400M kommen am frühen Abend in Wunstorf an Stand: 27.08.2021 11:52 Uhr Die Bundeswehr hat die Evakuierungen aus Kabul beendet. Heute kehren drei Transportflugzeuge der Bundeswehr von Usbekistan aus nach Deutschland zurück. Am frühen Abend sollen sie in Wunstorf landen.

Zunächst hatte die Bundeswehr die Ankunft der Soldatinnen und Soldaten am Fliegerhorst in Wunstorf (Region Hannover) für 16 Uhr angekündigt. "Aufgrund von Verzögerungen bei der Abfertigung der Luftfahrzeuge in Taschkent" werde sich die Ankunft aber auf etwa 18.30 Uhr verschieben, hieß es dann am Vormittag. Begleitet werden dürften die Einsatzkräfte von Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU). Sie war nach Angaben ihres Ministeriums gestern Abend zusammen mit Generalinspekteur Eberhard Zorn und der Wehrbeauftragten des Deutschen Bundestages, Eva Högl, in die usbekische Hauptstadt Taschkent gereist. Dort hatte die Bundeswehr ihr logistisches Drehkreuz für die Evakuierungsflüge aus der afghanischen Hauptstadt Kabul.

Verteidigungsministerin: 5.347 Menschen wurden evakuiert

Bis zu 600 Einsatzkräfte waren laut Bundeswehr "an der bisher größten militärischen Evakuierungsmission der Bundesrepublik" beteiligt. Die Evakuierungsoperation in Kabul sei "hochgefährlich" gewesen, teilte das Verteidigungsministerium heute Morgen über den Kurznachrichtendienst Twitter mit. "Die Bundeswehr hat unter schwersten Bedingungen vor Ort so viele Menschen wie möglich in Sicherheit gebracht." Nach elf Tagen hatte die Bundeswehr gestern die Luftbrücke zwischen der afghanischen Hauptstadt und dem usbekischen Taschkent beendet. Laut der Verteidigungsministerin wurden bei dem Einsatz 5.347 Menschen aus mindestens 45 Ländern evakuiert, darunter rund 500 Deutsche und mehr als 4.000 Afghanen. Nun hätten alle deutschen Soldaten, Diplomaten und Polizisten das Land verlassen.

37 Evakuierungsflüge vom Flughafen Kabul

Mit Transportflugzeugen vom Typ A400M seien die Einsatzkräfte rund um die Uhr zwischen Kabul und Taschkent unterwegs gewesen, so die Bundeswehr. Insgesamt habe es 37 Flüge gegeben. Fallschirmjäger, Soldaten des Kommandos Spezialkräfte, Feldjäger, Krisenunterstützungsteams, Sanitäter, Militärpolizei, Angehörige der Luftwaffe und weitere Spezialistinnen und Spezialisten aller Bereiche der Bundeswehr seien in Deutschland, in Taschkent und am Flughafen in Kabul im Einsatz gewesen, um die Evakuierung von deutscher Seite sicherzustellen. Ein vierter A400M, der als Krankenhaus ausgerüstet ist, bleibt noch einen Tag länger in Taschkent, um bei Bedarf vor Ort weiter zu unterstützen.

Bundesregierung will Schutzsuchenden weiter Ausreise ermöglichen

Überschattet wurde der letzte Evakuierungsflug gestern von seit Tagen befürchteten Terroranschlägen des "Islamischen Staates" (IS) vor dem Flughafen in Kabul. Zahlreiche Afghaninnen und Afghanen sowie 13 US-Soldaten wurden getötet. Die Anschläge hätten deutlich gemacht, "dass eine Verlängerung der Operation in Kabul nicht möglich war", sagte Kramp-Karrenbauer gestern. Nach Angaben des Auswärtigen Amts von gestern arbeitet die Bundesregierung auch nach dem Ende der Luftbrücke weiter daran, "denjenigen Menschen in Afghanistan, für die wir besondere Verantwortung tragen, eine sichere Ausreise zu ermöglichen". Die US-Evakuierungsflüge sollen unterdessen wie geplant bis zum 31. August weitergehen. US-Präsident Joe Biden hat den Attentätern des Anschlags vor dem Flughafen Kabul mit Vergeltung gedroht.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 27.08.2021 | 12:00 Uhr