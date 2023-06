AfD-Sieg in Sonneberg sorgt für Ratlosigkeit in Niedersachsen Stand: 26.06.2023 13:04 Uhr Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) kann sich einen AfD-Landrat in seinem Bundesland nicht vorstellen. Das sagte er angesichts des Wahlerfolgs der Partei in Thüringen.

Bei der Landratswahl in Sonneberg hatte der AfD-Kandidat Robert Sesselmann am Sonntag die Stichwahl gewonnen. Aus Sicht von Weil verdeutlicht das Ergebnis einen Ost-West-Unterschied. "Gerade in den wesentlichen Fragen der aktuellen Politik herrschen unterschiedliche Stimmungen zwischen Ost und West", sagte Weil am Montag in der Sendung "Frühstart" der Sender RTL und ntv.

Weil: "Darauf kann ich mir keinen Reim machen"

Weil zeigte sich überzeugt, dass ein Großteil der AfD-Wähler inhaltlich nicht überzeugt sei von der Partei, sondern eher enttäuscht von den anderen Parteien. Nicht nachvollziehen kann er, dass ausgerechnet die als rechtsextrem geltende thüringische AfD um Landes- und Fraktionschef Björn Höcke diesen Erfolg hat. "Dass das überhaupt keine Resonanz im Wahlergebnis hat, darauf kann ich mir keinen Reim machen", sagte Weil.

Grünen-Sprecher: Diskurs nach rechts gerückt

Auch andere Politiker aus Niedersachsen zeigten sich besorgt. Michael Lühmann, Innenpolitischer Sprecher der Grünen sieht daran auch die politische Entwicklung über Jahre für ursächlich. "Wenn der Diskurs nach rechts rückt, wenn die Konservativen die Brandmauern schleifen, dann gewinnt das rechtsextrem Original, dass im Osten einfach sehr stark ist", teilte Lühmann am Sonntag via Twitter mit.

