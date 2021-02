Stand: 14.02.2021 18:15 Uhr Ärzte sollen ab jetzt in Impfzentren geimpft werden

Niedergelassene Ärzte in Niedersachsen sollen von jetzt an unter bestimmten Voraussetzungen in der ersten Gruppe gegen das Coronavirus geimpft werden dürfen. Dies sehe ein Erlass aus dem Sozialministerium in Hannover vom Freitag vor, berichtete die "Ärzte Zeitung" am Sonntag in ihrer Onlineausgabe. In einem früheren Erlass an die Impfzentren im Land hieß es noch: "Ärztinnen und Ärzte in der ambulanten Versorgung sind grundsätzlich nicht mit höchster Priorität impfberechtigt." Das hatte unter Ärzten landesweit für Empörung gesorgt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 15.02.2021 | 08:00 Uhr