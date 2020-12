Ärzte-Vertretungen suchen Personal für Impfzentren Stand: 03.12.2020 16:39 Uhr Bis zum 15. Dezember sollen die Corona-Impfzentren in Niedersachsen betriebsbereit sein. Die Ärztekammer Niedersachsen und die Kassenärztliche Vereinigung suchen gemeinsam nach ärztlichem Personal.

Die beiden Einrichtungen haben, um das Gesundheitsamt bei der Rekrutierung von Personal zu unterstützen, landesweit rund 43.000 Ärztinnen und Ärzte aufgerufen, sich für einen Einsatz in den Impfzentren und in mobilen Einheiten bereit zu erklären. Die Mediziner sollen in den Einrichtungen die Leitung der Teams übernehmen und Aufklärungsgespräche durchführen. Niedergelassene Ärzte können sich auf dem KVN-Portal anmelden. Für approbierte Ärzte, die nicht KVN-Mitglied sind, gibt es ein Freiwilligenregister auf der Homepage der Ärztekammer.

Mehrere Hundert Mediziner gesucht

Claudia Schröder, stellvertretende Leiterin des Corona-Krisenstabs, hatte am Dienstag gesagt, dass in bis zu 60 niedersächsischen Impfzentren mehrere Hundert Ärzte benötigt würden. Sie geht davon aus, dass es mindestens ein halbes Jahr dauern werde, bis die Corona-Impfungen in die ambulante Versorgung abgegeben werden könne. Die ersten 200.000 Dosen mit dem Serum könnten noch vor Jahresende in Niedersachsen eintreffen.

