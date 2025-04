Stand: 07.04.2025 15:16 Uhr "Älter und besser": Beliebter Chor für Senioren kommt nach Hannover

In Hannover startet ein neues Chorprojekt für Seniorinnen und Senioren: "älter und besser". In Hamburg gibt es diese Chöre bereits seit 2018. Mittlerweile hat sich daraus ein Chorverein mit 350 Mitgliedern entwickelt. In Hannover sollen nun zwei neue Gruppen starten, so der Verein. Denn das Angebot in der Stadt sei zwar breit aufgestellt, so Geschäftsführerin Inka Stubbe, jedoch gebe es wenig Chöre für Menschen im Ruhestand, die tagsüber stattfinden. Die beiden neuen Gruppen bieten mit ihren Auftaktveranstaltungen am 7. und 10. April Interessierten die Möglichkeit für ein Kennenlernen. Danach finden die Proben wöchentlich statt. Auch Körperarbeit und Stimmbildung seien fester Bestandteil der Chorarbeit - genauso wie das lockere Zusammensitzen nach den Proben.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 07.04.2025 | 15:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Hannover