Stand: 14.11.2022 09:32 Uhr Adventslieder bei Hannover 96: Erstes Stadionsingen geplant

Diesen Winter soll am 15. Dezember zum ersten Mal das Stadionsingen in der Arena am Maschsee in Hannover stattfinden. Der evangelische Stadtkirchenverband kündigte tausend Stimmen an, die in dem Stadion von Hannover 96 insgesamt 14 Adventslieder singen sollen. Im vergangenen Jahr musste die Veranstaltung coronabedingt abgesagt werden. Aus dem geplanten Event wurde kurzfristig eine Impfaktion. Unter dem Motto "Impfen statt Singen" kamen zwei Tage vor Heiligabend rund 2.500 Kinder und Erwachsene ins Fußballstadion, um sich gegen Covid-19 impfen zu lassen. Das Stadionsingen beginnt in diesem Jahr um 18 Uhr auf der Westtribüne des Fußballstadions.

Weitere Informationen Hannover 96 und die Kirchen wollen impfen statt singen Wegen der Corona-Pandemie fällt das geplante Stadionsingen am 22. Dezember in Hannover aus. Stattdessen wird geimpft. (07.12.2021) mehr

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 14.11.2022 | 06:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Hannover 96