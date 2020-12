Stand: 16.12.2020 15:10 Uhr Adensen: Vier Verletzte bei Frontalzusammenstoß auf der B3

Bei einem Unfall auf der B3 sind am Mittwochmorgen im Landkreis Hildesheim vier Personen verletzt worden, eine davon schwer. Nach Angaben eines Polizeisprechers hatte eine 74-Jährige gegen 10 Uhr in der Nähe von Adensen versucht, einen Sattelzug zu überholen. Dabei kollidierte sie nahezu frontal mit dem entgegenkommenden Auto eines 31-Jährigen. Die 74-Jährige erlitt schwere Verletzungen und wurde von einem Rettungshubschrauber in eine Klinik in Hannover geflogen. Ihr Beifahrer sowie die beiden Insassen des anderen Autos wurden leicht verletzt. Der Schaden beträgt rund 50.000 Euro. Die Bundesstraße musste wegen der Bergungsarbeiten für sechs Stunden voll gesperrt werden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 16.12.2020 | 15:30 Uhr