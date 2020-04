Stand: 29.04.2020 07:49 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Abu-Walaa-Prozess: Urteil gegen Mitangeklagten

Das Oberlandesgericht Celle will am Vormittag das Urteil gegen einen Mitangeklagten im sogenannten Abu-Walaa-Prozess sprechen. Der 30-Jährige hatte bereits gestanden, die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) unterstützt zu haben. Gleichzeitig erklärte er, sich während der Untersuchungshaft, vom militanten Islamismus abgewendet zu haben. Die Bundesanwaltschaft plädiert auf drei Jahre und neun Monate Haft.

Mitangeklagter auf freiem Fuß

Angesichts des Geständnisses ihres Mandanten fordert die Verteidigung eine Bewährungsstrafe beziehungsweise die Einstellung des Verfahrens. Der Angeklagte habe bereits mehr als drei Jahre in U-Haft gesessen, erklärten die Anwälte. Der mitangeklagte 30-Jährige war nach seinem Geständnis aus der Untersuchungshaft entlassen, sein Verfahren vom übrigen Prozess abgetrennt worden.

Junge Menschen ins Kampfgebiet geschickt

Seit September 2017 müssen sich die Männer um den Hauptangeklagten Ahmad A., der sich Abu Walaa nennt, wegen Unterstützung und Mitgliedschaft beim IS verantworten. Sie sollen junge Menschen im Raum Hildesheim und Ruhrgebiet radikalisiert und in die Kampfgebiete des IS geschickt haben. Der Prozess gegen Abu Walaa und die übrigen drei Mitangeklagten wird voraussichtlich noch dauern.

